رياضة | تعرف على تشكيلة مباراة الترسانة والزرقا

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيلة مباراة الترسانة والزرقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شاكر عبد الفتاح المدير الفني للفريق الأول بنادى الترسانة تشكيلة فريقه لمواجهة الزرقا، والمقررة اليوم علي ستاد حسن الشاذلي

وجاء التشكيل كالتالي: أحمد محمد في حراسة المرمي، هشام رجب، إبراهيم منصور، محمد حسين، رضا سيد، محمد أشرف، محمد محمود، بركات حجاج، إيهاب فؤاد، عمر طارق، طارق يحيي (وطني).

بدلاء الترسانة: محمد موسي، أحمد عماد، كريم زين العابدين، وليد محمد، عبد الرحمن سعد، محمود محمد، محمد مجدي (كريسبو)، ايمن صالح، حسين أنور.

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بينما جاء أعلن محمد حسن المدير الفنى للزرقا، تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

عبد الرحمن رضا في حراسة المرمى، محمد عادل، أحمد أمير، محمد السعيد، احمد ابراهيم، يوسف حسن، حسام فتحي، محمود علي، باسم عادل، محمد عصام، حسام جمالية.

بدلاء الزرقا: مصطفي محمد، محمد ناصر، وليد نبيل، عبد الرحمن حسين، أحمد علي، عمر سعيد، أحمد سمير، محمد عيد.

يذكر إن نتيجة مباراة الدور الأول، انتهت بفوز الترسانة بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد مجدي (كريسبو).

ويدير المباراة تحكيميا صبري إبراهيم (حكم ساحة) (القاهرة) ، ويعاونه كلا من: حاتم علام (مساعد أول) (القاهرة)، محمد الزناري (مساعد ثاني) (الغربية) ، مصطفي القفاص (حكم رابع) (الغربية).

ويراقب المباراة حمدي رضوان من منطقة القاهرة، وجمال سالم مراقبا من لجنة المسابقات.