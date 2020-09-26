رياضة | محمد يوسف يرد على أنباء خلافة فايلر في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يرد على أنباء خلافة فايلر في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر محمد يوسف المدير الفني السابق بيانًا للرد حول الأنباء التي تتردد في الفترة الأخيرة بتوليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلفا للسويسري رينيه فايلر والذي بات قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وجاء نص البيان كالتالي :-

أنا ابن الأهلي فأينما كان العمل سأكون على قدر المسئولية بإذن الله لإنكم خلفى ، جماهير النادي الأهلي الوفية والعريقة رأيت التصريحات بالفترة الاخيرة عن رحيل مدرب الأهلي رينيه فايلر و ترشيحي لتولي المسئولية بدلاً عنه ، صحيح أن تدريب الأهلي حلم ومكانة عظيمه لمن يحمل لواء هذا الشرف فهو الفخر بذاته ، ولكنى تعجبت من زيادة التصريحات وانتشارها وبقوة في أغلب صفحات السوشيال ميديا الأهلاوية ، جماهير الأهلي اعتدنا منكم التكاتف والبعد عن أي تصريح ليس له أساس من الصحة أو ربما قائم على اجتهادات البعض من الصحفيين مع احترامنا الكامل للجميع.

أيضا أقدر ترشيحكم لي وثقتكم التامة بي كعنصر من عناصر النادي وابن من أبناءه ، ولكن عملاً وتطبيقاً لهذه المبادئ التى نشأنا عليها منذ الصغر فلا يمكننى التعليق او القول سوى أنه "لا شئ مما قيل تم رسمياً" وأنا في خدمة الكيان في أي مكان يحتاج فيه الى خدماتي كالجندى فى خدمه وطنه وانى اعدكم إننى سأكون على قدر المسئولية بتوفيق الله ودعمكم وحرصى على اسعادكم ، فلا يهم مكان تواجدي بل المهمة السامية هي مصلحة الكيان والتركيز من أجل تحقيق المزيد من البطولات التي تسعدكم فأنتم اللاعب رقم واحد لدينا وعلى حب الكيان اجتمعنا