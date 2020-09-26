رياضة | محمد يوسف يرد على أنباء خلافة فايلر في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يرد على أنباء خلافة فايلر في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر محمد يوسف المدير الفني السابق بيانًا للرد حول الأنباء التي تتردد في الفترة الأخيرة بتوليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلفا للسويسري رينيه فايلر والذي بات قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء.
وجاء نص البيان كالتالي :-
أنا ابن الأهلي فأينما كان العمل سأكون على قدر المسئولية بإذن الله لإنكم خلفى ، جماهير النادي الأهلي الوفية والعريقة رأيت التصريحات بالفترة الاخيرة عن رحيل مدرب الأهلي رينيه فايلر و ترشيحي لتولي المسئولية بدلاً عنه ، صحيح أن تدريب الأهلي حلم ومكانة عظيمه لمن يحمل لواء هذا الشرف فهو الفخر بذاته ، ولكنى تعجبت من زيادة التصريحات وانتشارها وبقوة في أغلب صفحات السوشيال ميديا الأهلاوية ، جماهير الأهلي اعتدنا منكم التكاتف والبعد عن أي تصريح ليس له أساس من الصحة أو ربما قائم على اجتهادات البعض من الصحفيين مع احترامنا الكامل للجميع.
أيضا أقدر ترشيحكم لي وثقتكم التامة بي كعنصر من عناصر النادي وابن من أبناءه ، ولكن عملاً وتطبيقاً لهذه المبادئ التى نشأنا عليها منذ الصغر فلا يمكننى التعليق او القول سوى أنه "لا شئ مما قيل تم رسمياً" وأنا في خدمة الكيان في أي مكان يحتاج فيه الى خدماتي كالجندى فى خدمه وطنه وانى اعدكم إننى سأكون على قدر المسئولية بتوفيق الله ودعمكم وحرصى على اسعادكم ، فلا يهم مكان تواجدي بل المهمة السامية هي مصلحة الكيان والتركيز من أجل تحقيق المزيد من البطولات التي تسعدكم فأنتم اللاعب رقم واحد لدينا وعلى حب الكيان اجتمعنا