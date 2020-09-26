رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، مساء غدًا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل حسم المركز الثاني بصورة رسمية في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز، في حين يسعى الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الهروب من قاع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

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ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتُذاع مباراة الزمالك والجونة عبر فضائية ON Time Sports 1.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.