رياضة | رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية اليوم السبت عن أن المصري محمد النني لاعب آرسنال لن يتواجد أساسيًا في مواجهة ليفربول بالدوري الانجليزي يوم الإثنين المقبل.

ووقثً لصحيفة "ذا صن" الانجليزية أن سيبايوس وجرانيت تشاكا سيكونا بوسط الملعب في التشكيل الأساسي لآرسنال أمام ليفربول، بالرغم من تألق النني أمام ليستر سيتي."

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وظهر محمد النني بشكل جيد مع فريق آرسنال في تأهل الفريق بكأس كاراباو بعد الفوز على ليستر سيتي بهدفين دون رد، حيث لعب المصري المباراة بالكامل، واستطاع أن يقود الفريق لدور الـ16 في البطولة حيث سيواجه ليفربول.

وصرح مدرب آرسنال في وقت سابق عن موقف محمد النني بعدما خرج من قائمة الفريق لمواجهة ويست هام في الدوري، قائلًا أن يلجأ إلى سياسة التدوير بين اللاعبين، مشيرًا إلى أنه كان يستحق اللعب خلال المباراة.

ورجع النني مرة أخرى إلى آرسنال بعد فترة إعارة لمدة موسم واحد قضاها مع بشكتاش التركي، لينال ثقة ميكيل أرتيتا الذي أشركه في فترة الإعداد ثم الدرع الخيرية.