الامارات | بعثة الشارقة تعود بطائرة خاصة بعد المشاركة بدوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الشارقة تعود بطائرة خاصة بعد المشاركة بدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى الدولة اليوم السبت بطائرة خاصة عبر مطار الشارقة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة وذلك بعد مشاركة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية التي أقيمت في الدوحة بنظام التجمع، إذ ودع الفريق المنافسة بعد خسارته الأخيرة أمام بيروزي الإيراني بإربعة أهداف نظيفة.

وذكر نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" أنه كان في استقبال البعثة بالمطار رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع.

Advertisements

وخاض الشارقة ست مباريات في الدور الأول فاز في مباراتين على كل من الدحيل والتعاون السعودي وتعادل في مباراة واحدة وخسر في ثلاث مباريات .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news