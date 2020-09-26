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الامارات | بعثة الشارقة تعود بطائرة خاصة بعد المشاركة بدوري أبطال آسيا

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منصور السندي-الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى الدولة  اليوم السبت بطائرة خاصة عبر مطار الشارقة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الشارقة وذلك بعد مشاركة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية التي أقيمت في الدوحة بنظام التجمع، إذ ودع الفريق المنافسة بعد خسارته الأخيرة أمام بيروزي الإيراني بإربعة أهداف نظيفة.

وذكر نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" أنه كان في استقبال البعثة بالمطار رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع.

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وخاض الشارقة ست مباريات في الدور الأول فاز في مباراتين على كل من  الدحيل والتعاون السعودي  وتعادل في مباراة واحدة وخسر في  ثلاث مباريات .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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