شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير صلاح محسن من المشاركة مع سموحة أمام الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُجرى صلاح محسن، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أشعة على العضلة الخلفية، اليوم السبت، لتحديد موقفه من مواجهة فريقه لحرس الحدود المقرر إقامتها، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ30 من بطولة الدورى العام، وذلك بعد خروجه مصابًا من مواجهة وادى دجلة، وشخص الجهاز الطبي بسموحة الإصابة على أنها إجهاد في العضلة الخلفية، إلا أنه تم تفضيل خضوع اللاعب لأشعة لتحديد الإصابة بدقة قبل بدء البرنامج العلاجى.

ويعول أحمد سامي، المدير الفني، الكثير على جاهزية صلاح محسن حتى يدفع به في لقاء الحدود، خاصة أن اللاعب بدأ يستعيد مستواه بعد مشاركته في المباريات الأخيرة بالدوري وتألقه الكبير.

هذا ويحاول المهندس فرج عامر، رئيس النادي، تجديد استعاره صلاح محسن من الأهلي، نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الموسم الجديد وذلك بعدما طلبه المدير الفني.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، وخاض الفريق 29 مباراة بالدورى حتى الآن فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 16 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 5 لقاءات.