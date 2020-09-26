شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الظهر تبُعد مارسيلو عن ريال مدريد أمام ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن تعرض جناحه البرزيلي مارسيلو، لإصابة في الظهر أخرجه من حسابات المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، خلال لقاء ريال بيتيس الذي يقام اليوم عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وأشار موقع «ماركا» الإسباني إلى أن الجناح البرازيلي سيخضع خلال المرحلة لبرنامج طبي خاص لتأهيله من إصابة الظهر الذي تعرض لها، صباح اليوم، قبل ساعات قليلة من لقاء ريال مدريد وريال بيتيس.