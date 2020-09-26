شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور ردًا على شكوى «الخطيب» الأخيرة: «مش فاضي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استيائه من تكرار الشكاوى والبيانات التي يصدرها النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من حين لآخر.
وقال «منصور»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «للأسف محمود الخطيب رئيس الأهلي لا يعي أهمية وحرج الفترة الحالية وما تمر به البلاد على كافة المستويات وخصوصا الساحة الرياضية».
وتابع: «كل ما أطلق مبادرة للتهدئة والصلح لاستقرار الأوضاع والحيلوله دون حدوث فتنة جماهيرية نفاجأ بالأهلي ورئيسه يقدمون شكوى، لذلك ردي الوحيد على هؤلاء: (أنا مش فاضي لهذه المهاترات وعلي المسؤولين عن الرياضة المصرية أن يقوموا بدورهم في مواجهة الخطيب للحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار)».
وكان مرتضي منصور قد سافر إلى مسقط رأسه المنصورة ،اليوم السبت، لتقديم أوراق ترشحه لمجلس النواب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,625
-
تعافي
93,531
-
وفيات
5,853
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور ردًا على شكوى «الخطيب» الأخيرة: «مش فاضي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.