شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور ردًا على شكوى «الخطيب» الأخيرة: «مش فاضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استيائه من تكرار الشكاوى والبيانات التي يصدرها النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من حين لآخر.

وقال «منصور»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «للأسف محمود الخطيب رئيس الأهلي لا يعي أهمية وحرج الفترة الحالية وما تمر به البلاد على كافة المستويات وخصوصا الساحة الرياضية».

وتابع: «كل ما أطلق مبادرة للتهدئة والصلح لاستقرار الأوضاع والحيلوله دون حدوث فتنة جماهيرية نفاجأ بالأهلي ورئيسه يقدمون شكوى، لذلك ردي الوحيد على هؤلاء: (أنا مش فاضي لهذه المهاترات وعلي المسؤولين عن الرياضة المصرية أن يقوموا بدورهم في مواجهة الخطيب للحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار)».

وكان مرتضي منصور قد سافر إلى مسقط رأسه المنصورة ،اليوم السبت، لتقديم أوراق ترشحه لمجلس النواب.