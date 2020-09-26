شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يوقع عقود مع الزمالك غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة غدا الاحد بمكتبه بمقر النادي في حضور المستشار احمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي واعضاء المجلس مع البرتغايل باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول لتوقيع العقود رسميا .

سيقوم المستشار احمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي بالتوقيع على العقود بصفته مفوضا من رئيس النادي بالتوقيع على ان يقوم باتشيكو بالتوقيع بنفسه كطرف ثاني.

ويحضر باتشيكو إلى مققر النادي عصر الأحد لعقد جلسة مع مجلس الإدارة وغدارة الكرة قبل توقيع العقود رسميا بعد الاتفاق على مدة وقيمة العقد المالية المحددة بمليون و300 الف دولار في الموسم