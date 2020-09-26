شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لخلافة «فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للأهلي، حقيقة مفاوضاته مع ادارة الاهلى لخلافة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الاول.

وأصدر «يوسف» بيانًا رسميًا قال فيه: «أنا ابن الأهلي فأينما كان العمل سأكون على قدر المسؤولية بإذن الله لأنكم خلفي، جماهير النادي الأهلي الوفية والعريقة رأيت التصريحات بالفترة الأخيرة عن رحيل مدرب الأهلي رينيه فايلر وترشيحي لتولى المسؤولية بدلاً عنه، صحيح أن تدريب الأهلي حلم ومكانة عظيمة لمن يحمل لواء هذا الشرف فهو الفخر بذاته، ولكنى تعجبت من زيادة التصريحات وانتشارها وبقوة في أغلب صفحات السوشيال ميديا الأهلاوية».

وأضاف: «جماهير الأهلي اعتدنا منكم التكاتف والبعد عن أي تصريح ليس له أساس من الصحة أو ربما قائم على اجتهادات البعض من الصحفيين مع احترامنا الكامل للجميع وأيضًا أقدر ترشيحكم لي وثقتكم التامة بى كعنصر من عناصر النادي وابن من أبنائه، ولكن عملًا وتطبيقًا لهذه المبادئ التي نشأنا عليها منذ الصغر فلا يمكننى التعليق أو القول سوى أنه (لا شىء مما قيل تم رسميًا)».

واختتم: «أنا في خدمة الكيان في أي مكان يحتاج فيه إلى خدماتى كالجندى في خدمه وطنه وإنى أعدكم أننى سأكون على قدر المسؤولية بتوفيق الله ودعمكم وحرصى على إسعادكم، فلا يهم مكان تواجدى بل المهمة السامية هي مصلحة الكيان والتركيز من أجل تحقيق المزيد من البطولات التي تسعدكم فأنتم اللاعب رقم واحد لدينا وعلى حب الكيان اجتمعنا».