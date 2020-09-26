شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب: الوقت مازال مبكرًا لإعلان القائمة.. ونتابع كل لاعبي الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام البدري، استمرار عمله في متابعة ومراقبة جميع لاعبي الدوري المصري خلال الأيام والجولات المقبلة للبطولة قبل إعلان أو الاستقرار عن القائمة التي سيتم اختيارها للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة منتخب توجو في الجولتين الثالثة والرابعة المقرر لهما خلال أجندة نوفمبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشدد الجهاز الفني للمنتخب عن أن الحديث عن القائمة مازال مبكرًا، خصوصًا وأن هناك متسع من الوقت أمام الجهاز الفني لحسم القائمة وإعلان اختيار اللاعبين من عدمه.

ويكثف أعضاء الجهاز الفني من تحضيراتهم الخاصة والمرتبطة باستعدادات المنتخب.

ويتابع الجهاز الفني كل اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر القادم من خلال رصد مشاركتهم مع أنديتهم خلال منافسات الدوري الممتاز.