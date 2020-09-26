شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يوضح حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المعسكر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول ما تردد مؤخرًا عن استبعاد رمضان صبحي من قائمة المنتخب في المعسكر المقبل قبل مباراة توجو القادمة.

وأكد المصدر أن كل ما يثار من أخبار منسوبة لحسام البدري، المدير الفني للمنتخب، عن استبعاد رمضان صبحي لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات هدفها إحداث بلبلة لدي الرأي العام، خصوصًا في ظل الموقف المحرج حول رمضان صبحي لانتقاله من الأهلي إلى بيراميدز.