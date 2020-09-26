شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس متحدثًا رسميًا للجنة الأولمبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تفويض المهندس ياسر إدريس متحدثًا رسميًا خلال الفترة الحالية باسم اللجنة الأولمبية ولجنة الأندية والقيم والأخلاق.
وفوضت لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية رئيس اللجنة المهندس ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، لتحويل كل الشكاوى التي تقدم ضد رئيس نادي الزمالك للتحقيق مباشرة وذلك نظرًا لتعدد الشكاوى وتلاحقها خلال الساعات الأخيرة.
وقررت لجنة الأندية والقيم والأخلاق أن تكون في حالة انعقاد دائم لمناقشة الشكاوى التي تصل يوميًا للجنة وتفويض المهندس ياسر إدريس لاتخاذ اللازم وإخطار أعضاء اللجنة بكل المستجدات والتحويل للتحقيق.
وخلال المناقشات التي تمت في الساعات الماضية أوضح أعضاء اللجنة صعوبة الاجتماع يوميًا من أجل مناقشة الشكاوى التي تقدم والمتلاحقة ضد رئيس الزمالك سواء من اتحادات أو أندية رياضية وأن تفويض المهندس ياسر إدريس يهدف لإنجاز كل الشكاوى في أسرع وقت.
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