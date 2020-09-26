شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد وصالة وصول «باتشيكو» إلى مطار القاهرة الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة في الحادية عشر والنصف مساء اليوم السبت على خطوط الطيران الهولندية.

وسيصل «باتشيكو» إلى صالة الوصول رقم 2 بعد انتهائه من إجراءت الدخول وختم الجواز بصحبة أحد مساعديه، على أن ينضم باقي المساعدين في اليوم التالي.

وخصص مجلس الإدارة وادارة الكرة لجنة لاستقبال «باتشيكو» في المطار واصطحابه مباشرة إلى مقر إقامته بأحد الفنادق القريبة من النادي لحين حضوره إلى النادي صباح الأحد.