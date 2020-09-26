شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يصدم إدارة الأهلي بطلب مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدم المدير الفني السويسري رينيه فايلر إدارة النادي الأهلي بطلب مفاجئ قبل سفره المنتظر إلى بلاده، المتنظر أن يتم خلال الأيام المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن «فايلر» طلب عن طريق وكيله كما أبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، برغبته في الحصول على مكافأته الكاملة عن الفوز بالدوري الممتاز قبل سفره.

وجاءت المفاجأة في طلبه أيضًا الحصول على مكافأته عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ أكد لإدارة الأهلي أنه لن يسافر دون الحصول على المكافأتين كاملتين.

ويقترب رينيه فايلر من الرحيل عن النادي الأهلي لأسباب أسرية، حسب قوله، فيما تبحث إدارة القلعة الحمراء تجهيز بديل له خلال الأيام القليلة المقبلة.