شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو» يطلب الرحيل عن الأهلي رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب المهاجم المغربي وليد أزارو رسميًا الرحيل عن النادي الأهلي بعد مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين مدير الكرة الكابتن سيد عبدالحفيظ، أكد خلالها عدم رغبته الاستمرار في القلعة الحمراء.

وأوضح «أزارو» لـ«عبدالحفيظ» أنه يرغب في الحصول على فرصته وخوض تجربة خارج الأهلي، موضحًا أن قرار رحيله لا يتربط باستمرار أو رحيل «فايلر».

ومن المنتظر أن يدرس النادي الأهلي الموقف عقب مباراة طنطا، اليوم، خاصة مع اقتراب عقد «أزارو» من نهايته، إذ يحق له التوقيع لأي فريق في يناير القادم.

ويتجه المغربي لتقديم اعتذار رسمي لنادي الاتفاق السعودي تمهيدًا لعودته إلى صفوفه مجددًا خلال الفترة المقبلة، فيما يتمسك الأهلي بحصوله على مستحقاته لدى النادي السعودي أولًا قبل التفاوض على بيع اللاعب.