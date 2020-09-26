شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تشكو الإجهاد وتطالب الجبلاية بتحمل نفقات علاج اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترض عدد كبير من الأندية على ضغط المباريات في إصابات عدد كبير من اللاعبين، وهو الأمر التي يتزايد مع كل جولة، وطالبوا اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بتحمل تكاليف علاج اللاعبين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد مسؤولو الجبلاية، رغم تفهمهم لموقف الأندية، أن هناك استحالة في تنفيذ مطالبهم، نظرًا لضيق الوقت وحتى لا يؤثر ذلك على مواعيد انطلاق الموسم الجديد في النصف الثانى من نوفمبر المقبل.