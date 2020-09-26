شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة المكسيكية لزوجة «الحضري»: زوجك أراد الارتباط بفتاة من عمر أبنائه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت الفتاة المكسيكية جوفانا فلاداتي نشر صور وفيديوهات محادثات مع عصام الحضري عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتى تزعم إجرائها مع عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر،

ونشرت الفتاة المكسيكية، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، مقطعًا صوتيًا جديدًا أشارت إلى أنه رسالة صوتية من زوجة «الحضري»، التي تطاولت عليها بالشتائم ومطالبتها بالابتعاد عن زوجها، وكتبت جوفانا باللغة العربية «حقاً أسوأ عدو للمرأة هو المرأة.. زوجة الحضرى بتشتمنى أنا وصديقتى كأننى أنا المخطئة، زوجها الناضج والذى يبلغ من العمر 47 عاماً ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كل منا؟. أليس من الأفضل أن تتحدث معه هو بدلاً من سبى أنا وصديقتى ومهاجمة نساء مثلها لم يقترفوا خطأ؟».

ونشرت الفتاة المكسيكية صور محادثات زعمت إجراءها مع عصام الحضرى عبر تطبيق «واتس آب»، والتى يظهر من خلالها حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، وهو يعبر عن اشتياقه إليها وتمنيه أن تبقى بجانبه.

وأضافت: «يقول أنا معجبة به.. حسنًا، لكن معجبة خاصة.. ويتدحرج على الأرض ضاحكًا لأنه أرسل لى صورًا في سريره قبل النوم».