شكرا لقرائتكم فايلر يطلب الراتب "مُقدم" ومكافأة الدوري للموافقة على تجديد عقده شهراً مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة شروط للموافقة على تجديد عقده مع الفريق لمدة شهر من أجل قيادة الأحمر حتي نهاية البطولة الأفريقية.

واشترط فايلر الحصول علي راتب الشهر الجديد مُقدم بالإضافة لتقاضي مكافأة الدوري، علي أن يوقع العقد حال موافقته في سويسرا مع محاميه الخاص وفي حضور مونتيري محامي الأهلي السويسري.

وقرر مسئولو الأهلي إلغاء عقد تجديد فايلر لمدة موسم حيث سيرحل المدرب السويسري يوم 1 أكتوبر رسميا خلال المدة القانونية لفسخ العقد أو سيوقع عقد جديد لمدة شهر واحد فقط علي أن يرحل بعدها مباشرة.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي الإبقاء على السويسري رينيه فايلر لمدة شهر واحد بحيث يقود الفريق حتي نهاية البطولة الافريقية، علي أن يرحل بعدها مباشرة.

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وأعلنت إدارة النادي الأهلي تحديد موقف السويسري فايلر النهائي يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل سواء بإعلان الفسخ رسميا، أو الإعلان عن تجديد العقد لمدة شهر واحد علي أن يرحل فايلر بعدها مباشرة.

في سياق متصل، اعترض مسئولو النادي الأهلي على مقترح التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لخلافة السويسري رينيه فايلر، ويأتي الرفض في إطار رحلة بحث النادي عن التعاقد مع مدرب أجنبي ليتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة بعدما استقر النادي على فسخ عقد فايلر.

علم الخليج 365" أن إدارة الأهلي وتحديداً لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ومعها أمير توفيق مدير التعاقدات بجانب محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على فريق الكرة فتحوا خط اتصالات ساخن على مدار الأيام الماضية لاختيار مدرب أجنبي لخلافة فايلر وتم طرح أسم الأرجنتيني هيكتور كوبر لكن لم يلقي هذا الطرح قبولاً بين غالبية الآراء في الاهلي بسبب الطريقة التى يلعب بها المدرب الأرجنتيني والتى تميل للدفاع تماماً ليبتعد عن الصورة مُبكراً .

وبدأ التفكير من قبل مسئولو النادي الأهلي في مدرب آخر سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ليقود الفريق في باقي مباريات بطولة الدوري التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً وفي بطولة أفريقيا حيث يلتقي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال أكتوبر المقبل.