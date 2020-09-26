شكرا لقرائتكم طاهر مهدد بالغياب عن المشاركة أمام فريقه الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه أمام الأهلى فى الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين يوم 4 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف التى قد يتعرض لها لاعب المقاولون.

وحصل طاهر على انذارين حتى الآن خلال المباريات الأخيرة، أمام حرس الحدود عقب خلع التيشرت احتفالاً بهدفه فى الدقائق الأخيرة، بالإضافة إلى إنذار آخر فى مباراة الإسماعيلى.

وفى حالة مشاركة طاهر محمد طاهر فى مباراة فريقه المقبلة أمام نادى مصر بالجولة 30 والتى من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وحصوله على الكارت الأصفر الثالث، سيكون طاهر معرضاً للغياب عن مباراة فريقه أمام الأهلى بداعى الإيقاف.

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طاهر يعتبر أولى الصفقات الصيفية فى القلعة الحمراء، بعد أن أتم مسئولو النادى الأحمر اتفاقهم مع المقاولون وتم توقيع العقود ليكون طاهر لاعباً فى الأهلى بداية من الموسم الجديد.

وأعلن المقاولون العرب حالة الطوارئ داخل النادى بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها ذئاب الجبل فى الجولة 29 بمسابقة الدورى العام، بهدف نظيف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وقرر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأكد فتحي أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل التزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفاً فيما سجل اللاعبون 35 هدفاً آخر.