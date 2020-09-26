شكرا لقرائتكم يوسف يكشف حقيقة تكليفه بقيادة الأهلي مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي بياناً يكشف فيه بعض الحقائق المتعلقة بانضمامه للجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي سيرحل عن الفريق في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتحدث محمد يوسف عن حقيقة تدريب الفريق كمدير فني مؤقت أو كمدرب عام وكشف التفاصيل في سياق البيان التالي:

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"أنا ابن الأهلي فأينما كان العمل سأكون على قدر المسئولية بإذن الله لأنكم خلفى ، جماهير النادي الأهلي الوفية والعريقة رأيت التصريحات بالفترة الاخيرة عن رحيل مدرب الأهلي رينيه فايلر و ترشيحي لتولي المسئولية بدلاً عنه ، صحيح أن تدريب الأهلي حلم ومكانة عظيمة لمن يحمل لواء هذا الشرف فهو الفخر بذاته ، ولكنى تعجبت من زيادة التصريحات وانتشارها وبقوة في أغلب صفحات السوشيال ميديا الأهلاوية ، جماهير الأهلي اعتدنا منكم التكاتف والبعد عن أي تصريح ليس له أساس من الصحة أو ربما قائم على اجتهادات البعض من الصحفيين مع احترامنا الكامل للجميع وأيضا أقدر ترشيحكم لي وثقتكم التامة بي كعنصر من عناصر النادي وابن من أبناءه.

ولكن عملاً وتطبيقاً لهذه المبادئ التى نشأنا عليها منذ الصغر فلا يمكننى التعليق او القول سوى أنه "لا شئ مما قيل تم رسمياً" وأنا في خدمة الكيان في أي مكان يحتاج فيه الى خدماتي كالجندى فى خدمة وطنه وانى اعدكم إننى سأكون على قدر المسئولية بتوفيق الله ودعمكم وحرصى على اسعادكم ، فلا يهم مكان تواجدي بل المهمة السامية هي مصلحة الكيان والتركيز من أجل تحقيق المزيد من البطولات التي تسعدكم فأنتم اللاعب رقم واحد لدينا وعلى حب الكيان اجتمعنا.