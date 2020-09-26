شكرا لقرائتكم كأس الرابطة: اعتبار توتنهام فائزاً أمام ليتون أوريينت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل توتنهام إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعد اعتباره فائزا في المباراة التي تم تأجيلها، الثلاثاء، مع ليتون أوريينت (الدرجة الرابعة) جراء ظهور عدة حالات إيجابية لفيروس كورونا في صفوف الأخير.

وحاول أوريينت إعادة ترتيب المباراة لكن قوانين كأس الرابطة تقضي بتخسيرهم المواجهة، ما منح سبيرز بطاقة العبور إلى الدور الرابع للعب مع تشيلسي.

وأعلنت رابطة دوري كرة القدم المنظمة للمسابقة في بيان لها "لم تقام المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء 22 سبتمبر بين ليتون أوريينت وتوتنهام بعد إصدار مجلس بلدية مدينة والثام فوريست أمرا يمنع بإقامتها كما كان مخططا بعد اصابة عدد من لاعبي ليتون أورينت بفيروس "كوفيد-19".

Advertisements

وأضاف "قررت الرابطة أنه وفقا للقاعدة 5.1 من نظام كأس الرابطة، وبما أن النادي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته بإكمال المباراة بموجب أمر المجلس، وبالتالي يعتبر خاسرا في المباراة".

كما تم تأجيل مباراة أوريينت في دوري الدرجة الرابعة مع والسال في نهاية الأسبوع، كون الفريق يخضع للحجر الصحي الذاتي.

ويستعد النادي اللندني لخوض أربع مباريات في غضون ثمانية أيام، تبدأ بزيارة نيوكاسل الأحد في الدوري المحلي، ثم أمام تشيلسي الثلاثاء في كأس الرابطة، ويستضيف ماكابي حيفا الإسرائيلي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، الخميس، وينتقل لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد في البريميرليغ.