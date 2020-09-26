شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يرحب بانضمام شريف إكرامى لبيراميدز ويؤكد: لدينا إيمان بقدراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، عن سعادته بانضمام الحارس شريف إكرامى إلى صفوف الفريق السماوى فى صفقة انتقال حر، مؤكدا أنه لاعب كبير ولديه إيمان كثير بالمسئولية، ونشر عيد عبر حسابه على انستجرام صورا من المؤتمر الصحفى لتقديم إكرامى وصحبها بتعليق: "سعيد بانضمام شريف إكرامى كلاعب فى بيراميدز، لدينا الكثير من الإيمان بهذا الرجل والكثير من المسؤولية... مرحبا بك فى بيراميدز يا أسطورة".





وكان شريف إكرامى، أعرب عن سعادته البالغة للتواجد فى صفوف الفريق السماوى كونها تجربة رائعة للغاية، قائلا، "لمست فيها طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهل للمنافسة على لقب الدورى ومختلف البطولات الأخرى"، كما وجه الشكر لمسئولى النادى على تقديرهم وترك مساحة للتفكير فى العرض، والتقدير الأدبى بعيدا عن الأمور المادية، مضيفا، "لم أتردد كثيرا فى قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادى الأنسب بالنسبة لى".

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وأعلن بيراميدز، أمس الجمعة، التعاقد رسيمًا مع شريف إكرامى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بنهاية الموسم الجارى، ويمتلك شريف إكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما.



يبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عاما، وتبلغ القيمة التسويقية 300 ألف يورو، انضم شريف للفريق الأول للأهلى عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدورى 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصرى 5 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الإفريقى مرتين.



