شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام تنتظر باتشيكو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى المدير الفنى الجديد للزمالك باتشيكو للوصول إلى 5 أهداف فى قيادته للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل بشكل مفاجئ للتعاون السعودى، ويصل المدرب الجديد إلى القاهرة مساء اليوم لتوقيع العقود لمدة عام، على أن يكون وصوله برفقه مساعديه الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك برفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، على أن يتم تحديد موعد وصول السنغالى خاديم فاى مدرب حراس المرمى الجهاز الفنى الجديد وفقًا لظروف الطيران.

ويرصد الخليج 365 المهام التى ينتظر باتشيكو تحقيقها مع الأبيض فى التقرير التالى:

يعد لقب دورى أبطال أفريقيا الهدف الأول للمدرب باتشيكو، خاصة أنه اللقب المنتظر لدى الجماهير البيضاء فى ظل ضياع لقب الدورى هذا الموسم، وحسم غريمه التقليدى الأهلى مبكرا.

كما يسعى باتشيكو لحصد لقب كأس مصر المحبب لدى الجماهير البيضاء، خاصة أن فريق الزمالك دائما ما يكون لديه حظ قوى فى حصد مسابقة كأس مصر مقارنة بالدورى الممتاز.

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فيما يسعى باتشيكو لإنهاء الزمالك الدورى هذا الموسم فى المركز الثانى من أجل المشاركة الأفريقية فى الموسم المقبل، وحفظ ماء الوجه.

بينما يطمح باتشيكو لمواصلة سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على أبناء النادى فى المرحلة المقبلة على غرار التجربة التى نجح فى تطبيقها كارتيرون قبل الرحيل.

كما يسعى باتشيكو لحسم الصفقات الجديدة الفترة المقبلة استعدادًا للموسم الجديد فى حال استمراره مع الفريق.