الامارات | ريال مدريد يعلن إصابة نجمه مارسيلو

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن إصابة نجمه مارسيلو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد، عن غياب الظهير الأيسر للفريق الملكي، البرازيلي مارسيلو، عن خوض مباراة اليوم السبت أمام ريال بيتيس، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

ونشر النادي بياناً عبر موقعه الرسمي، أكد فيه، أن: "مارسيلو لن يسافر إلى إشبيلية للمشاركة في المباراة أمام بيتيس، على الرغم من استدعائه ضمن القائمة التي وضعها مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك نظراً لشعور مارسيلو بآلام في الظهر".

ورغم تحديد البيان نوع إصابة البرازيلي الذي يغيب عن الفريق للمباراة الثانية في الموسم الجديد 2020-2021، إلا أنه لم يحدد مدة غياب اللاعب، أو أية معلومات أخرى حول حجم الإصابة.

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