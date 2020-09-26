شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إنبى يطمئن على مدير الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة نادى إنبي، برئاسة زكريا السيد وأعضاء مجلس إدارة النادي، على متابعة الحالة الصحية لعبدالناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول، والذي تعرض لوعكة صحية، وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وأكّد المجلس على الدعم الكامل لعبدالناصر محمد وتوفير كافة ما يلزم من رعاية طبية على أعلى مستوى.
وأعرب زكريا السيد وكافة أعضاء المجلس وكافة العاملين بنادى إنبى عن خالص تمنياتهم بالشفاء العاجل لمدير الكرة وأن يتجاوز هذه الأزمة التي ألمَّت به، ويعود بموفور الصحة والعافية إلى أسرته ومحبيه.
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