شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تأجيل الموسم الجديد من الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة تأجيل مسابقة دوري المحترفين السعودي للموسم الجديد.
وينطلق الدوري السعودي في السادس عشر من أكتوبر القادم، وذلك في موعد استثنائي، بسبب تأخر نهاية الموسم الرياضي الماضي، إثر تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
ونفى القاسم في تصريحات أبرزتها صحيفة «الرياضية» السعودية، وجود أي نية لتأجيل موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد.
وأشار الأمين العام، إلى أنه تواصل مع المسؤولين في الرابطة المحترفة، خلال الساعات الماضية، وأكدوا له أن المسابقة مجدولة في موعدها المحدد سلفًا.
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