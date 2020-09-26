شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يهنئون علي لطفي بعد تعافيه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى على لطفي، حارس مرمى الأهلي، التهانى من زملائه هاتفيًا بعدما تعافى من فيروس كورونا وأثبتت التحاليل سلبية العينة ومن المنتظر أن ينضم اللاعب في الأيام المقبلة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ويواجه الأهلي، في الثامنة مساء اليوم السبت، نظيره طنطا ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوى ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.