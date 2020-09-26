شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق يعود لطلائع الجيش أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه كريم طارق في مباراة الإسماعيلى، والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة 30 لمسابقة الدورى العام.

وغاب اللاعب عن مباراة حرس الحدود التي انتهت بالتعادل السلبى في الجولة 29 للمسابقة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة وادى دجلة التي فاز بها بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة حرس الحدود تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا نظرًا لضيق الوقت بين المباراتين، كما سوف يخضع الفريق بالكامل لتحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة الدراويش.