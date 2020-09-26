شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد القرية الأوليمبية فى أسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم السبت، القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط، برفقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وقيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.
وخلال تفقده للنادي الاجتماعي ومجمع حمامات السباحة بالقرية الأوليمبية، أشاد «صبحي» بالمستوي المتميز للمشاركين في تدريبات حمام السباحة والتطوير الإنشائي بها، مؤكدًا على الثورة الإنشائية في المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد عامة والتي تستحوذ على نصيب كبير من خطة تنمية الحكومة.
وعلي هامش الزيارة، كرم وزير الشباب والرياضة الفائزين بالماراثون، الذي أقيم صباح اليوم، بمشاركة شباب وفتيات أسيوط، وتبادل الدروع التذكارية بين الوزير ومحافظ أسيوط ورئيس الجامعة.
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