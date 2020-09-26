شكرا لقرائتكم خبر عن مهيب عبدالهادي يعلق على إمكانية إجراء بيراميدز لصفقات تبادلية مع الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي أنه من الصعب أن يدخل النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، في صفقات تبادلية خلال الفترة الحالية على الأقل بسبب العلاقات المتوترة بين الطرفين.

وقال مهيب عبدالهادي ببرنامج «اللعيب» الذي يقدمه عبر فضائية «mbc مصر» أن هناك علامات استفهام كبيرة على حديث بعض مسؤولي بيراميدز، ومنهم هاني سعيد الذي يشغل منصب المدير الرياضي في بيراميدز، عن عدم ممانعة إدارة النادي أبدًا إجراء أي صفقات تبادلية مع قطبي الكرة المصرية خلال الفترة القادمة.