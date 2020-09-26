شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون»: قادرون على إقصاء النصر.. وأعرف ما يدور في أذهان لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استفز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للتعاون، نادي النصر، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية.

وأكد «كارتيرون» في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن فريقه قادر على إقصاء النصر، من البطولة القارية، والتأهل إلى ربع النهائي.

وأشار المدير الفني الفرنسي، إلى أنه يعرف جيدًا، ما يدور في أذهان نجوم النصر، ونقاط ضعف الفريق، خاصة أنه قاد قلعة العالمي، في وقت سابق.