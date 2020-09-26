شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: طائرة الأهلي عالمية وسنحصد كل البطولات الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن طائرة الأهلى تسير بخطى ثابته نحو العالمية وأن الفريق يسعى لحصد كل البطولات الموسم الجديد.
وأكد سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس مصر مؤخرًا، موضحًا أن البطولة غالية لأنها كانت هدفًا أساسيًّا للفريق بجانب بطولة الدوري، وهو ما نجح الجهاز الفني واللاعبون في تحقيقه رغم الصعوبات العديدة.
وأشار إلى أن الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي، له دور كبير في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل الذي يسمح بالمنافسة على كل البطولات، رغم ضغوط المنافسة وظروف الإصابات وغيرها.
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الوضع في مصر
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اصابات
102,625
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تعافي
93,531
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وفيات
5,853
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