شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التعاقد مع «بابل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اقتراحًا من أحد الوسطاء بالتعاقد مع الأنجولي آري بابل، مهاجم أول أغسطس، الذي انتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر.
وجاء عرض اللاعب على الأهلي بعد توتر علاقته مع مسؤولي الزمالك، عقب توقيعه على عقود انضمامه للفريق الأبيض لمدة ثلاثة مواسم، لكنه دخل في صدام مع مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,625
-
تعافي
93,531
-
وفيات
5,853
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرفض التعاقد مع «بابل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.