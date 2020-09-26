شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التعاقد مع «بابل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اقتراحًا من أحد الوسطاء بالتعاقد مع الأنجولي آري بابل، مهاجم أول أغسطس، الذي انتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر.

وجاء عرض اللاعب على الأهلي بعد توتر علاقته مع مسؤولي الزمالك، عقب توقيعه على عقود انضمامه للفريق الأبيض لمدة ثلاثة مواسم، لكنه دخل في صدام مع مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء.