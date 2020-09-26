شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع بندًا هامًا في عقد «باتشيكو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي الزمالك، وضع بندًا هامًا في عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.
ورحل «كارتيرون» إلى صفوف التعاون السعودي بعد فسخ التعاقد مع الزمالك ودفع قيمة الشرط الجزائي.
ووضع مسؤولو الزمالك في عقد «باتشيكو» بندًا يتضمن انتهاء عقده بنهاية الموسم الكروي وعدم اقتصار الأمر على تاريخ محدد تحسبًا لتأجيل المباريات في الموسم المقبل بسبب كورونا.
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