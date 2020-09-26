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الزمالك يضع بندًا هامًا في عقد «باتشيكو»

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي الزمالك، وضع بندًا هامًا في عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ورحل «كارتيرون» إلى صفوف التعاون السعودي بعد فسخ التعاقد مع الزمالك ودفع قيمة الشرط الجزائي.

ووضع مسؤولو الزمالك في عقد «باتشيكو» بندًا يتضمن انتهاء عقده بنهاية الموسم الكروي وعدم اقتصار الأمر على تاريخ محدد تحسبًا لتأجيل المباريات في الموسم المقبل بسبب .

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