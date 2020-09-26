شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من رئيس طرابزون التركي بشأن «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد رئيس نادي طرابزون التركي أحمد أغا أوغلو بشكل قوي على التقارير التي أشارت إلى رغبة ناديه في التعاقد مع النجم المصري محمد النني من صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، من أجل إعادته للدوري التركي بعد قضائه الموسم الماضي في صفوف بشكتاش.

وكان اسم «النني» قد ارتبط بالعودة إلى الدوري التركي، إذ أشارت العديد من التقارير إلى اهتمام أندية مثل جالاتاسراي وطرابزون بالتعاقد معه، بالإضافة إلى رغبة بشكتاش في استعادته.

ونقل موقع gunebakis تصريحات عن رئيس طرابزون، رد فيها على تقارير التعاقد مع النجم المصري قائلًا: «لا يمكن لطرابزون أن ينفق نصف ميزانيته على لاعب، النني لم يدخل أبدًا على أجندتنا، فإذا دخل لكان إهدارًا للوقت».

وعاد «النني» إلى أرسنال، مطلع هذا الموسم، بعد قضائه فترة إعارة لمدة موسم في صفوف بشكتاش التركي، شهدت تألقه ومشاركته بشكل أساسي، فيما يتألق المصري هذا الموسم أيضًا خلال المباريات الثلاثة التي شارك فيها بقميص الجانرز، ليحصل على إشادة المدير الفني ميكيل أرتيتا، وكذلك جماهير النادي الإنجليزي.