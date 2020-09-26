شكرا لقرائتكم خبر عن «طولان»: المربع الذهبي هدف إنبي هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي إنبي، بلاعبيه ورغبتهم القوية في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وقال «طولان»، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الفوز والنقاط الثلاث تحققا بفضل الروح القتالية للاعبين، طوال الـ90 دقيقة بجانب الفكر الاحترافي الذي يتميز به مجلس ادارة النادي لتوفيرها كل شيء للفريق».

وأضاف: «حققنا نتائج تصاعدية مع إنبي وخرجنا من المركز الأخير للخامس، والجميع يعمل باحترافية لصالح الفريق».

وأشار إلى أن إنبي يستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي، ويسعى لتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة .