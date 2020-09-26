شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بقيادة طارق يحيي، المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة الجونة.
وينتظر أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:
محمد أبوجبل، حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، عبدالله جمعة، طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، مصطفي محمد.
ويلتقي الزمالك مع الجونة، في الثامنة مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 30 للدوري، على أرض ملعب ستاد القاهرة.
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