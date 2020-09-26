شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بلجيكي يكشف الوجهة المحتملة لـ«فايلر» مع اقتراب رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقى تقرير بلجيكي على الوجهة المحتملة للمدير الفني السويسري رينيه فايلر مع اقتراب رحيله عن الأهلي خلال الأيام المقبلة، إذ أشارت إلى احتمالية عودته للدوري البلجيكي.

وكان «فايلر» وراء تحقيق نادي أندرلخت البلجيكي لآخر بطولة دوري فاز بها قبل ثلاثة أعوام، قبل أن يرحل مُقالًا عقب بداية سيئة للموسم التالي مع الفريق.

وأوضح موقع voetbal24 البلجيكي أن المدرب السويسري قد يعود بشكل مفاجئ إلى الدوري البلجيكي مع اقترابه من الرحيل عن فريقه الحالي الأهلي المصري.

وأضاف التقرير إلى نجاح «فايلر» في التتويج بالدوري المصري مع النادي الأهلي، في الوقت الذي يسعى فيه للعودة إلى أوروبا.

ولفت التقرير إلى أن عودة «فايلر» للقارة العجوز قد تأتي من بوابة نادي خينت البلجيكي، الذي لا يزال يبحث عن مدرب جديد، إذ قد يغري اسم رينيه فايلر إدارة النادي.

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