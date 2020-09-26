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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نشر ضياء سبع اللاعب الجديد للنصر والقادم من نادي غوانزو الصيني صورة له وهو على متن الطائرة معلقا " إلى دبي"، حيث من المتوقع أن يعلن العميد رسميا عن ضمه إلى صفوفه لمدة 3 سنوات غدا.
وسيكون ضياء سبع الذي ينتمي إلى عائلة عربية مسلمة أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية في دوري الخليج العربي، ويعد أحد أبرز نجوم الكرة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.
وبدأ ضياء سبع مسيرته الكروية في الملعب البلدي في مجد الكروم وترعرع بصفوف شبيبة نيس طوبروك قبل انتقاله إلى فريق مكابي تل أبيب من الدرجة العليا في الدوري الإسرائيلي في موسم 2011-2012 ثم انتقل إلى صفوف فريق هبوعيل بئر السبع لموسم آخر، ومنه إلى نادي اتحاد أبناء سخنين لمدة نصف موسم قبل التوقيع لفائدة مكابي بيتح تكفا لكنه خطف الأنظار إليه بشكل لافت عندما لعب لنادي مكابي نتانيا من 2014 إلى 2018 لينتقل بعد ذلك إلى نادي هبوعيل بئر السبع مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو في أكبر صفقة للاعب كرة قدم محلي في تاريخ الدوري الإسرائيلي قبل أن يتلقى عرضاً مغرياً من نادي غوانزو الصيني مقابل 5 مليون يورو وبعقد لمدة 3 مواسم، ليصبح ضياء سبع من أغلى اللاعبين الإسرائليين
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