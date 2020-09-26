شكرا لقرائتكم الحضري لا يستسلم.. وصلة تدريب على الملاكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق ، وصلة تدريب على رياضة الملاكمة، ونشر الحضرى صوراً عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال قيامه بالتدريبات وعلق عليها " كن قوياً لأجلك"، ويحرص الحضرى على خوض التدريبات البدنية اليومية للحفاظ على لياقته حتى بعد اعتزاله كرة القدم.

وفى قت سابق، تحدث عصام الحضرى عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطني، وقال عصام الحضرى فى تصريحات تليفزيونية، "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوى كحارس أساسى بسبب تألقه اللافت فى الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل، مضيفا، "أبو جبل يقدم مستوى قويا وينافس الشناوى ولكن أبو جبل حظه أقل من الشناوى خاصة فى الفترة الأخيرة".

وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، قال "أنا بحب جنش وهو حارس جيد ولكن هو الآن خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".

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وهنأ عصام الحضرى النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 فى تاريخه، قائلا، "الدوري البطولة المفضلة للأهلي".

وأضاف السد العالى، "الأهلي خارج مستواه الفني ويجب إعادة الحسابات ولكن متأكد أن الأهلي قادر على استعادة مستواه قبل البطولة الأفريقية ويجب أن يوقفوا الاحتفالات للفوز بافريقيا وتركيزهم الكامل في البطولة".

وأشاد الحضري بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا، وقال عصام: "الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي" ، وتابع: "ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".

وكشف عصام الحضري أنه تلقى عدة عروض ولكن أرفض الكشف عنها. احترم جميعها".، وأضاف: "رغم تلقي تلك العروض ولكن لن أقبل الا بالعمل غير في منتخب مصر أو أحد الفرق الكبيرة داخل مصر أو خارجها".