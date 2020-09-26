مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه في إنتخابات مجلس النواب

جدة - عمرو شويل تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ظهر اليوم السبت بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020 وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجري عمليه التصويت يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل.

وأعلن مرتضى منصور خلال الساعات الماضية، التقدم بشكوى جديدة للنائب العام ضد كل من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدوري للعبة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية.

وأكد مرتضى منصور أنه سيقدم في الشكوى 3 خطابات منسوبة للثنائي تضمن اتهامات بعمل مؤامرة ضد الرياضة المصرية وغيرها من الاتهامات التي تتعلق بعلاقتهما بقطر.

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أضاف مرتضى منصور: "بكلمكم من وطني بشلوش.. سأتقدم للانتخابات البرلمانية"، وتابع: "سأتوجه الى النائب العام الأحد لتقديم شكوى جديدة سيتضمن 3 خطابات وشاهد رئيسي ضد حسن مصطفى وهشام حطب".

وأضاف رئيس الزمالك : "حسن مصطفى مش قادر ينسى القلمين والا قادر ينسى أنى اخدت منه بطولة أفريقيا لليد غصب عنك"، وقال: "نفسي هشام حطب يطلع شهادة الخدمة العسكرية سواء كنت قضيتها أو الاعفاء".