شكرا لقرائتكم رغم تحول النتيجة إلى سلبية.. علي لطفي يجري تحليل جديد لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري علي لطفي حارس مرمى الاهلي إلى مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس "كورونا" خلال الساعات المقبلة رغم تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية مؤخراً حث تقرر خضوع الحارس لمسحة جديدة لتأكيد تعافيه من الفيروس وحتى يكون جاهزاً للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق.

وأثبتت التحاليل التى خضع لها خلال الساعات الماضية تحوّل عيّنته من إيجابية إلى سلبية لتؤكد تعافي الحارس من فيروس "كورونا" الذي اصيب به مؤخراً برفقة ياسر ابراهيم مدافع الفريق وديفيد سيزا المدرب العام للأهلي وتماثل ياسر ابراهيم للشفاء منذ أيام وعاد لتدريبات ومباريات الفريق بعد تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية وتحوّلت عينة على لطفي منذ ساعات إلى سلبية لكن مازالت عيّنة سيزا إيجابية.

Advertisements

من ناحية أخرى ، تضم قائمة الاهلي لمباراة طنطا المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ، السبت، بإستاد الاهلي الجديد بمدينة السلام في إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز،21 لاعباً هم : محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.

وخرج من قائمة النادي الأهلي كلاً من ، كلاً من : وليد سليمان ، أحمد فتحي وصالح جمعة وجيرالدو والصاعد محمد شكري ومحمد محمود لأسباب فنية ، فيما عاد للقائمة محمد مجدي قفشة وحمدي فتحي بعدما تم إستبعادهم من مباراة الاهلي الأخيرة أمام فريق مصر التى إنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب الإجهاد.