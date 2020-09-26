التشكيل المتوقع للأهلي ضد طنطا.. كهربا ومروان في الهجوم

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جدة - عمرو شويل

التشكيل المتوقع للأهلي ضد طنطا



استقر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي علي تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراته ضد طنطا المقرر لها الثامنة من مساء اليوم السبت علي ستاد الاهلي الجديد بمدينة السلام في الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز ، ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ وجونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن.

ويخوض الأهلي مباراة طنطا الليلة بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .



طنطا ضد الأهلي Advertisements

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد ، وسجل الأهلي 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا ، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.

وتضم قائمة الاهلي 21 لاعباً دخلت مباراة الليلة ، وهم : محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.

وخرج من القائمة ، كلاً من : وليد سليمان ، أحمد فتحي وصالح جمعة وجيرالدو والصاعد محمد شكري ومحمد محمود لأسباب فنية فيما يتواصل غياب علي لطفي لإصابته بفيروس كورونا ، فيما عاد للقائمة قفشة وحمدي فتحي بعدما تم إستبعادهم من مباراة الاهلي الأخيرة أمام فريق مصر التى إنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب الإجهاد.