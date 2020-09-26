ليل يتصدر بطولة فرنسا موقتًا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





حقق ليل انتصاره الثالث من دو هزيمة، ففاز على نانت بهدفين نظيفين، وتصدر الترتيب موقتا في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

باريس: تصدر ليل الترتيب موقتا بفوزه على ضيفه نانت 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، محققا انتصاره الثالث من دون أي هزيمة حتى الآن.

وبعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدف هدية من نيكولا بالوا الذي حول الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ، انتظر ليل حتى الدقيقة 87 ليؤكد النقاط الثلاث وعودته الى سكة الانتصارات بعد أن تعادل في المرحلة الماضية مع مرسيليا وصيف البطل 1-1، وذلك بفضل ركلة جزاء نفذها التركي بوراك ييلماز.

ورفع ليل رصيده الى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن كل من سانت اتيان ورين اللذين يتواجهان السبت على ملعب الأول، فيما تجمد رصيد نانت عند 5 نقاط بعد تلقيه هزيمته الثانية هذا الموسم والخامسة تواليا أمام ليل الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام منافسه منذ أيلول/سبتمبر 2015 (صفر-1 على أرضه).

وافتتح النادي الشمالي التسجيل عندما سدد البرازيلي لويز أراوجو كرة بيسراه من مشارف المنطقة أبعدها الحارس ألبان لافون الى داخل المنطقة، اقتنصها التركي زكي شيليك ومررها عرضية تابعها بالوا بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول تشتيتها (43).

Advertisements

بدا نانت أفضل في الشوط الثاني الا ان ليل كاد أن يضاعف تقدمه لولا ناب القائم عن لافون لإبعاد كرة جوناثان بامبا (70).

وكان الضيف قريبا من معادلة النتيجة عندما سدد عمران لوزا كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس مايك مينيان ببراعة (76).

وضمن ليل بطل فرنسا في ثلاث مناسبات آخرها عام 2011 النقاط الثلاث عندما استلم ييلماز الكرة داخل المنطقة والتف حول نفسه بذكاء محاولا التسديد على المرمى قبل ان يعرقله دينيس أبيا، فانبرى الدولي التركي لركلة الجزاء بنجاح (87).

والى جانب مباراة سانت اتيان ورين، يلتقي السبت مرسيليا مع ضيفه متز، فيما يلتقي باريس سان جرمان حامل اللقب مع مضيفه رينس في ختام المرحلة الأحد.