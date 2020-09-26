شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لحارس الأهلي قبل المشاركة فى التدريبات رغم تحوّل العينة لسلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع على لطفى، حارس مرمى الأهلى، لإجراء مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس "كورونا" خلال الساعات المقبلة، رغم تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية مؤخراً، حيث تقرر خضوع الحارس لمسحة جديدة لتأكيد تعافيه من الفيروس وحتى يكون جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ومباريات الفريق، وأثبتت التحاليل التى خضع لها خلال الساعات الماضية تحوّل عيّنته من إيجابية إلى سلبية، لتؤكد تعافى الحارس من فيروس "كورونا" الذى أصيب به مؤخراً برفقة ياسر ابراهيم مدافع الفريق وديفيد سيزا المدرب العام للأهلى، وتماثل ياسر إبراهيم للشفاء منذ أيام وعاد لتدريبات ومباريات الفريق بعد تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية وتحوّلت عينة على لطفى منذ ساعات إلى سلبية لكن مازالت عيّنة سيزا إيجابية.

من ناحية أخرى، تضم قائمة الاهلى لمباراة طنطا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى الجديد بمدينة السلام فى إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الممتاز،21 لاعباً هم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايى ومحمد هانى وعربى بدر ومحمد فخري.

وخرج من قائمة النادى الأهلى كل من: وليد سليمان، أحمد فتحى وصالح جمعة وجيرالدو والصاعد محمد شكرى ومحمد محمود لأسباب فنية، فيما عاد للقائمة محمد مجدى قفشة وحمدى فتحى بعدما تم استبعادهم من مباراة الأهلى الأخيرة أمام فريق مصر التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب الإجهاد.