شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يتدرب على الملاكمة ويعلق: "كن قوياً لأجلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، وصلة تدريب على رياضة الملاكمة، ونشر الحضرى صوراً عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال أدائه التدريبات وعلق عليها "كن قوياً لأجلك". ويحرص الحضرى على خوض التدريبات البدنية اليومية للحفاظ على لياقته حتى بعد اعتزاله كرة القدم.

وفى قت سابق، تحدث عصام الحضرى عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطني، وقال عصام الحضرى فى تصريحات تليفزيونية، "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوى كحارس أساسى بسبب تألقه اللافت فى الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل، مضيفا، "أبو جبل يقدم مستوى قويا وينافس الشناوى ولكن أبو جبل حظه أقل من الشناوى خاصة فى الفترة الأخيرة".