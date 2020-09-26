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تحول عينة كورونا لحارس الأهلي إلى سلبية واستمرار حالة مدرب الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت التحاليل التى خضع لها على لطفي، حارس مرمى الأهلي، خلال الساعات الماضية، تحوّل عينة الحارس من إيجابية إلى سلبية، لتؤكد تعافى الحارس من فيروس "كورونا" الذى أصيب به مؤخراً برفقة ياسر إبراهيم مدافع الفريق وديفيد سيزا المدرب العام للأهلي، وتماثل ياسر إبراهيم للشفاء منذ أيام وعاد لتدريبات ومباريات الفريق بعد تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية، وتحوّلت عينة على لطفى منذ ساعات إلى سلبية لكن مازالت عيّنة سيزا إيجابية.

من ناحية أخرى، تضم قائمة الاهلي  لمباراة طنطا المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام في إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز21 لاعباً هم: محمد الشناوى ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.

وخرج من قائمة النادي الأهلي كل من: وليد سليمان، أحمد فتحي وصالح جمعة وجيرالدو والصاعد محمد شكري ومحمد محمود لأسباب فنية، فيما عاد للقائمة محمد مجدي قفشة وحمدي فتحي بعدما تم إستبعادهم من مباراة الاهلي الأخيرة أمام فريق مصر التى إنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة ، بسبب الإجهاد.

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