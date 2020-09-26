طلائع الجيش يستعيد جهود كريم طارق أمام الإسماعيلى بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه المتألق كريم طارق فى مباراة الإسماعيلى، والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 30 لمسابقة الدورى العام بعد غيابه عن مباراة حرس الحدود التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة 29 للمسابقة بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة التى فاز بها بهدف دون رد.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، صفحة مباراة حرس الحدود، ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة حرس الحدود تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً نظراً لضيق الوقت بين المباراتين، كما سوف يخضع الفريق بالكامل لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة الدراويش.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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فى شأن آخر، حسم إسلام مكي، عضو مجلس إدارة نادى بتروجيت، الجدل حول مستقبل لاعب الفريق كريم طارق المعار إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم الحالى، وقال مكي، فى تصريحات لبرنامج (نمبر وان) "لم نحصل على عروض رسمية من الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز" وأضاف: "هناك بعض العروض الشفوية ولكن لا ننظر إليها وننتظر العروض الرسمية فقط قبل اتخاذ القرار المناسب".

وتابع مكي، "بالطبع سنبحث عن العرض الأفضل لبتروجيت وأفضل عرض للاعب حال تلقى النادى أية عروض رسمية"، وأوضح أن اللاعب قد يعود إلى بتروجيت حال عودة الفريق للدورى فى الموسم الجديد، خصوصا أن كريم طارق مرتبط بعقد يستمر لموسمين قادمين مع الفريق البترولي.

وتألق كريم طارق مع طلائع الجيش بشكل لافت هذا الموسم وانضم لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، وترددت أنباء عن رغبة الثلاثى الكبير، الزمالك والأهلى وبيراميدز فى ضمه.