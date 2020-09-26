شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يهنئ إكرامى على انتقاله لبيراميدز.. وشريف يرد: تسلملى يا أصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، صديقه الحارس شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلى السابق، على انتقاله إلى نادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، ونشر جنش، عبر ستورى حساب إنستجرام، صورة لإكرامى وعلق قائلا، "مبروك يا وحش"، ليرد عليه حارس الأهلى السابق: "يا جنش يا أصيل.. تسلملى".



تهنئة جنش إلى شريف إكرامى

وكان شريف إكرامى، أعرب عن سعادته البالغة للتواجد فى صفوف الفريق السماوى كونها تجربة رائعة للغاية، مضيفا: "لمست فيها طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهل للمنافسة على لقب الدورى ومختلف البطولات الأخرى"، كما وجه الشكر لمسئولى النادى على تقديرهم وترك مساحة للتفكير فى العرض، والتقدير الأدبى بعيدا عن الأمور المادية، مؤكدا: "لم أتردد كثيرا فى قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادى الأنسب بالنسبة لى".





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وتابع حارس بيراميدز الجديد فى المؤتمر الصحفى: "لا توجد مقارنة بين الأهلى وبيراميدز، فأنا مشوارى انتهى فى صفوف الأهلى ولدى تجربة جديدة مع بيراميدز، واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحد كبير بالنسبة لى فى المرحلة المقبلة"، وأضاف إكرامى: "أتمنى أن يكون انضمامى لبيراميدز بمثابة هدف أساسى للانضمام للمنتخب ولدى رغبة فى إثبات نفسى أولا ثم اللعب فى صفوف المنتخب".

وأعلن بيراميدز التعاقد رسيمًا مع شريف إكرامى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بنهاية الموسم الجارى، ويمتلك شريف اكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما.